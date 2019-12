BESSAN - Génération Bessan vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année

Toute l’équipe de Génération Bessan, conduite par Stéphane Pépin-Bonet, maire sortant, pleinement engagée dans le cadre des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains, souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année à toutes les Bessanaises et à tous les Bessanais. Que ces réjouissances de Noël demeurent un moment de paix, de sérénité et de partage pour tous.

Notre équipe vous donne rendez-vous en janvier, à l’occasion de deux rencontres publiques, où de nouveaux candidats seront dévoilés. Ce sera également l’occasion de présenter les vœux pour la nouvelle année. Ces rencontres se tiendront le dimanche 19 janvier 2020, à 11h, place de la Mairie et le vendredi 31 janvier 2020, à 18h30, au Centre social municipal.

Pour l’équipe Génération Bessan,

Stéphane Pépin-Bonet