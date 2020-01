RETROSPECTIVE DES INSOLITES 2019 - Saint Thibery : Il pêche dans l'Hérault un monstre de 120 kg

En cette période de fin d'année, la rédaction d'Hérault-tribune vous propose une rétrospective des insolites 2019. Retrouvez tous les jours une sélection des articles les plus improbables de l'année. Jimmy Langelin se souviendra longtemps de ce jour de septembre où il décida d'aller pécher au bord de l'Hérault sur la commune de Saint Thibery.

Ce passionné de pêche sportive a en effet accroché au bout de sa canne à pêche un silure de 120 kg et mesurant plus de 2 mètres.

A priori un record dans le département selon la fédération de pêche de l’Hérault.

Adepte du no kill, l'amateur de pêche a remis à l'eau sa prise après les manipulations et photos et vidéo d'usage.

Rappelons qu le silure est un poisson omnivore solitaire, lucifuge (qui évite la lumière), vivant d'ordinaire dans les zones les plus profondes de son habitat. Ce comportement peut cependant évoluer exceptionnellement, comme mis en évidence par une étude sur des silures du Tarn chassant en pleine journée des pigeons venus s'abreuver sur les rives de la rivière en se projetant hors de l'eau. Ils sont également très nombreux dans la Seine, à Paris en particulier.

Ils vivent en moyenne vingt ans. Le plus gros spécimen péché en France mesurait 2m74.