VIAS - Laïtitia Colomb s'engage avec l'équipe Vias Naturellement d'Olivier Cabassut

Mariée, 2 enfants, infirmière de profession, le dialogue et l'écoute représentent mon quotidien. Recréer du lien entre les élus et sa population est devenu quelque chose de CAPITAL selon moi.



Je connais Vias, depuis toujours, et j'ai le vif besoin de participer à son développement, tout en gardant à l’esprit qu’il faut préserver son identité, ses valeurs qui font que c’est un village.



Je me sens touchée par la vie citoyenne et j'aimerais pouvoir aider les personnes à vivre le mieux possible dans notre commune.



C'est donc avec joie et enthousiasme que j'ai décidé de rejoindre Vias Naturellement.