BESSAN - Le village provençal retrouve sa place pour les fêtes à la maison de retraite

Depuis quelques années, il trône dans le hall de la maison de retraite « Les Jardins des Tuileries » de Bessan à l’occasion des fêtes de Noël. Près du grand sapin et des traditionnelles guirlandes lumineuses, il ravit les pensionnaires et le personnel de l’établissement. Il s’agit d’un superbe village provençal, mis en place gracieusement et généreusement par la bessanaise Brigitte Juana.

En lien avec la direction et les différents responsables, la reproduction représente parfaitement un typique village méditerranéen, perché dans les vignobles, autour du château avec de magnifiques santons de Provence. Objet même de décoration, le village provençal est généralement aussi un beau moment de partage et de rencontre puisque les pensionnaires participent à son installation.

Chaque année, la mairie et la maison de retraite tiennent à remercier Brigitte Juana pour cette belle et sympathique initiative, entièrement désintéressée, en faveur des personnes âgées de l’établissement. Et pas que ! Puisque le chat de la structure, dénommé Gandhi, trouve, lui aussi, toujours sa place dans ce village provençal, pour le plus grand bonheur des résidents et de leurs familles.