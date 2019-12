LE CAP D'AGDE - Bientôt des NOUVEAUX RÉCIFS ARTIFICIELS en 3D dans le port 

Récif'lab, projet de reconquête de la biodiversité aquatique et de restauration écologique du littoral agathois, axé sur l'innovation technologique et l'écoconception et piloté par la direction du milieu marin de la ville d'Agde, s'invite dans le Port du Cap d'Agde géré par la Sodéal.



Dès janvier 2020, deux gros récifs artificiels plutôt futuristes de 2,7 tonnes chacun, fabriqués en partie en 3D béton, seront immergés à l'avant port. Ils serviront à la fois de corps-morts pour les étoiles de mouillages installées en saison pour les bateaux et de site refuge pour la biodiversité marine du port.

Une conception commune avec notre partenaire technique et scientifique Seaboost Artificial Reefs, du béton spécial Groupe Vicat et une impression 3D XtreeE.



Récif'lab est un projet global de 1,5 M€ sur 3 ans soutenu par l'ADEME Ministère de la Transition écologique et solidaire, La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, l'Agence de l'Eau, avec 20% de cofinancement par la ville Agde.