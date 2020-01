RETROSPECTIVE DES INSOLITES 2019 - Il y a 32 ans, le Cap d'Agde rentrait dans le livre des records avec la plus grande paella du monde !

En cette période de fin d'année, la rédaction d'Hérault-tribune vous propose une rétrospective des insolites 2019.

La plus grande paella du monde, c'était au domaine Saint Martin du Cap d'Agde le dimanche 27 septembre 1987, il y a tout juste 32 ans !

A cette époque, Raphaël VAN TWENBEKE et son équipe de la Boucherie " RAPHAEL ", persuadés du bien fondé de la recherche contre le SIDA, se lancent ce défi hors normes :



16 tonnes de nourriture dans une poêle de 13 mètres de diamètre pesant 8,5 tonnes 500 réalisée spécialement à SAINT THIBERY par l'entreprise RUBIO, 3 tonnes de riz, 2 tonnes et demi de viandes, 500 kilos de calamars, autant de tomates de moules et d'oignons, 400 kilos de poissons, 500 litres d'huile, 10 kilos de poivre , 300 kgs de sel et au final un chèque de 250 000 francs ( 38 000 € remis à la présidente de l'Association des artistes contre le SIDA : Line Renaud.

Elle nécessita le concours d'une grue de 6 essieux et de 80 tonnes prêtée par l'entreprise agathoise MARTIN.

Cette plus grande paella du monde est inscrite au livre GUINESS des records ! Un record agathois resté dans la mémoire des "anciens " et dont le programme et quelques photos vous sont ici proposés en guise de conservation de la mémoire agathoise.