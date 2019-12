RETROSPECTIVE DES INSOLITES 2019 - Le Cap d'Agde : un requin sauvé par des vacanciers

En cette période de fin d'année, la rédaction d'Hérault-tribune vous propose une rétrospective des insolites 2019. Retrouvez tous les jours une sélection des articles les plus improbables de l'année.

Le Sud de la France semble devenir la nouvelle destination touristique à la mode pour certains requins bleus. Bien qu' inoffensif pour l'homme puisque se nourrissant exclusivement de plancton, leur apparition au bord de nos côtes est toujours impressionnante.

Ce fut le cas ce dimanche midi dans la baie de l'amitié située au Cap d'Agde quand des vacanciers confortablement installés au restaurant de plage "coté plage" ont aperçu un requin en difficulté, ensablé au bord de l'eau et presque immobile.

Immédiatement, l'un d'eux, plongeur professionnel, s'est porté à sa hauteur et n'a pas hésité à le prendre par la queue pour le tirer dans une eau plus profonde et lui permettre de regagner le large.

Pour Renaud Dupuy de la Grandrive, directeur de l'aire marine protégée de la côte agathoise, "il s'agit d'un requin peau bleu certainement blessé ou malade car en général, cet espèce quitte rarement le large."

Les requins à peau bleues sont présents en méditerrannée. A la sortie de l'hiver, les femelles se rapprochent des terres pour mettre bas dans une eau plus tiède et moins profonde. Les plus grosses peuvent donner naissance à 100 petits en une portée puis repartir aussitôt à la recherche d'un mâle pour la grossesse suivante (qui dure 9 mois, comme les humains). Les bébés requins rechercheront alors des proies faciles à attraper et auront tendance à se rapprocher du littoral. D'où des observations de moins en moins rares de ces spécimens totalement inoffensifs.

Faisons taire immédiatement les rumeurs : il n'y a pas donc pas de baigneurs attaqués par des squales près des plages languedociennes, pas plus qu'il n'y a de redoutables requins prêts à dévorer les surfeurs ou couper en deux les embarcations des pêcheurs.

Mais oui, la Méditerranée est peuplée d'espèces vivantes faisant partie d'un écosystème qu'il faut absolument préserver.