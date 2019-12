VIAS - Sébastien Rojas s'engage avec l'équipe Vias Naturellement d'Olivier Cabassut

Originaire de Vias, j’y suis attaché depuis 40 ans aujourd’hui, pour y vivre en compagnie de ma conjointe et de ma fille.

Étant titulaire d’une maîtrise de management du sport, j’ai été licencié dans de nombreuses associations sportives Viassoises.

Engagé localement en faisant parti de l’équipe qui a créé le « Vias Trail Running » ainsi que la course pédestre de « l’Échappée Viassoise », j’ai aussi professionnellement essayé d’y être un acteur motivé. Ainsi, ce ne sont pas moins de 3 commerces que j’ai fondés ces 10 dernières années sur Vias et Vias-plage, ceci tout en m’appuyant sur des valeurs qu’offre notre terroir, avec des rapports humains toujours sincères et un respect certain de l’environnement puisqu’il est mon principal terrain de jeu.

C’est donc naturellement que je me suis engagé sur la liste d’Olivier Cabassut pour 2020, considérant que c’est une suite logique de mon modeste investissement pour notre village.

J’espère pouvoir y œuvrer de mon mieux, avec VIAS Naturellement, grâce à une équipe dynamique, pour y retrouver enfin la convivialité et le bon vivre ensemble des Viassois.

Sébastien Rojas