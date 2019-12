VIAS - Hervé Chantier s'engage avec l'équipe Vias Naturellement d'Olivier Cabassut

Marié, 2 enfants adultes, 3 petits enfants, je suis à présent retraité du secteur privé, après avoir été le chef de mon entreprise pendant 32 ans. Ayant pratiqué le football jusqu’à l’âge de 28 ans, je suis ensuite devenu président d’un club pendant 10 ans.

Durant deux mandats au sein d’un conseil municipal, en tant que chargé de l’urbanisme et président de la commission des travaux d’une économie identique à celle de Vias, je voudrais vous apporter l’expérience nécessaire à la maîtrise d’un aménagement raisonné.

Étant Viassois depuis quelques années et séduit par l’alternative que propose le programme de « Vias Naturellement », je souhaite aujourd’hui m'impliquer pour le bien-être de mes homologues, avec cette équipe et toute la disponibilité que me permet d’avoir mon statut de retraité.