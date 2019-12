BESSAN - Les fêtes de Noël s’enchaînent dans la ville pour le plaisir des enfants

Pour ne manquer aucune de ses agréables rencontres avec les enfants, le Père Noël se doit d’être présent à de nombreux endroits de la commune. Il s’y prend généralement en avance afin de pouvoir assurer l’ensemble de sa tâche dans de bonnes conditions. Et il n’a pas manqué de travail ces derniers jours avec une présence fidèle à de multiples événements, notamment organisés par les associations bessanaises.

Tour à tour, il a ainsi rendu visite aux petits de la crèche, aux écoliers de la maternelle, aux jeunes sportifs de différents clubs, au marché de Noël de la ville et à bon nombre de moments conviviaux. L’homme en rouge et blanc a aussi été dans les esprits des plus grands tant les rendez-vous autour de Noël se sont succédés en peu de temps. Tour d’horizon en images de ces Noëls magiques aux yeux de tous !