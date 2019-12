BESSAN - Philippe Reyssier quitte le collège Victor Hugo après quatre années à sa tête

C’est peu dire que Philippe Reyssier aura marqué le collège Victor Hugo depuis son arrivée en qualité de principal il y a seulement quatre petites années. Une fin de carrière passée au sein de l’établissement bessanais et qui a été dignement fêtée lors d’une récente soirée de départ en retraite autour des enseignants, des personnels, des parents d’élèves, de quelques collégiens et des élus municipaux, aimablement conviés pour l’occasion.

Ce pot de départ aura été des plus original, organisé dans le réfectoire de l’établissement. Avec humour, scénette de théâtre reproduisant un conseil de classe et danses espagnoles, les enseignants du collège avaient tenu à retracer la carrière de Philippe Reyssier, son caractère et ses qualités à la fois personnelles et professionnelles. Non sans émotion, il a répondu à toutes ces marques de sympathies, précisant qu’il n’oublierait jamais le collège de Bessan.

Au moment de la remise de présents, Philippe Reyssier a également tenu à saluer toutes celles et tous ceux ayant contribué à la bonne tenue de l’établissement durant ces années, dont notamment la conseillère principale d’éducation. Celui qui va désormais rester dans le Sud, du côté de Sète, a également reçu le trophée de la ville des mains du maire, ce dernier n’ayant pas manqué de souligner le charisme, la droiture et la conscience professionnelle du désormais jeune retraité.