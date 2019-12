BESSAN - La dernière séance du conseil municipal de l’année installe une nouvelle élue

Une vingtaine de délibérations étaient à l’ordre du jour de la dernière séance de l’année du conseil municipal. A cette occasion, Caroline Taquet a été officiellement installée dans ses fonctions de conseillère municipale au sein du groupe d’opposition. Accueillie par le maire, elle a participé aux différents votes. Les principales délibérations adoptées ont été les suivantes.

Fibre optique

Les élus ont validé l’installation d’équipements destinés à accueillir le réseau de fibre optique, porté par le département. Ainsi, un nœud de raccordement, sous la forme d’un abri, sera installé dans le secteur de la cave coopérative. Des sous répartiteurs, sous la forme d’armoires de rue, seront installés boulevard du Progrès, chemin des Ânes, impasse des Mijoulanes, avenue Condorcet, rue Puits Auriol et chemin d’Hortes.

Parc photovoltaïque

Le conseil municipal a validé un protocole d’accord entre la société Belectric, la ville et la préfecture concernant le projet en cours d’un parc photovoltaïque au domaine de Lavalmale. Il s’agit d’un protocole sollicité par le tribunal administratif de Montpellier qui conduira, dans les semaines qui viennent, à une modification du plan local d’urbanisme, en lien avec le tracé de la future ligne à grande vitesse.

Cimetière

Nécessité par la réglementation, un nouveau règlement du cimetière communal a été adopté. Il vise à organiser divers sujets comme les droits à l’inhumation et aux concessions, les modalités du colombarium, la reprise des concessions en abandon… Principal changement pour la population, les horaires d’ouverture des cimetières (vieux, neuf et nouveau) ont été élargis, en hiver jusqu’à 18h et en été jusqu’à 19h.

Fourrière automobile

La délégation de service public pour la fourrière automobile arrivant à son terme, les élus ont décidé de relancer une consultation publique. Chaque année, une trentaine de véhicules sont enlevés du domaine public via les services d’une fourrière. Outre cette décision, une commission spécifique a été mise en place, reprenant les membres de la commission d’appel d’offres, pour choisir ultérieurement le délégataire.

Aides associatives

Deux aides exceptionnelles ont été attribuées à deux associations, lesquelles souhaitent développer leurs activités. La première concerne l’association des Amis de l’âne qui vient de créer un groupe musical pour animer les prestations de l’âne totem. Ensuite au comité de jumelage Bessan – Remich, lequel a récemment organisé un déplacement visant à développer les liens avec la commune luxembourgeoise.

Chemins ruraux

Suite aux intempéries des 22 et 23 octobre derniers, de nombreux chemins ruraux ont été endommagés par les pluies et coulées de boue. Le linéaire de travaux a été estimé à 6,54 kilomètres de chemins, représentant un montant de 152.920 euros de travaux à venir. Le conseil a décidé de solliciter une subvention auprès de l’Etat, lequel a constitué un fond au titre de la dotation de solidarité en faveur des collectivités locales.