VIAS - Khamdeng Hoang s'engage avec l'équipe Vias Naturellement d'Olivier Cabassut

Khamdeng Hoang, 47 ans, commerçant-artisan ferronnier depuis 15 ans à la zone de la « source », réside à Vias-plage avec ma compagne et nos deux enfants de 10 et 12 ans.

Je garde en mémoire d’agréables souvenirs de jeunesse de cette « Place des halles », festive et animée lorsque je fréquentais Vias. Mes amis, natifs du village m’avaient fait apprécier cette vie locale, tout autant que ces larges plages à perte de vue.

Au fil des années, j’ai soutenu la vie associative, en sponsorisant le football local, le tennis, puis le « Vias Trail Running » ou encore « Fourgonnette » (du village).

Aujourd’hui, je souhaite aller encore plus loin, car mon expérience de commerçant sédentaire et ambulant m’impose de venir soutenir mes confrères que je côtoie de par mon activité quotidienne, ceci toute l’année et sur tous les fronts.

Ainsi, rejoindre « Vias Naturellement » était tout indiqué pour moi ; l’axe entrepris par le collectif que conduit Olivier Cabassut me semble tout à fait aller de pair avec le bon sens et ma dynamique.