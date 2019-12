TAMARISSIERE - Plus de 10 000 visiteurs en 2019 à venir découvrir le bunker 638

Il y a cinq ans quand l'aventure de la restauration du bunker 638 de la Tamarissière a débuté, rien ne laissait présager ce succès qui a été au delà de nos rêves les plus fous !!!

Vous avez été plus de 10 000 visiteurs en 2019 à venir découvrir ce lieu unique, insolite, chargé d'histoire.

Plus de 40 000 visiteurs en 5 ans à renouer avec les grands thèmes de la Seconde Guerre Mondiale à travers différentes expositions proposées par l'association "Agde Histoire 39-45" tout au long ces années.

Toute l'équipe vous remercie encore une fois pour le grand intérêt que vous portez à notre travail. Nous sommes très touchés par vos encouragements, votre soutien et votre envie de nous rejoindre dans cette belle aventure.

Ensemble, nous partageons cette passion pour l'histoire et cette envie de transmettre aux futures générations. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cela possible.

Du travail, de la santé, des bonnes idées, de l'écoute, de la réussite, de la découverte, de bonnes lectures, des rencontres, oui tout ça et bien plus encore pour cette nouvelle année qui approche, 2020 vœux.

Pour cette année 2020, vous n'en finirez pas d'être surpris !! Au programme : de nombreux rendez-vous avec l'Histoire, un florilège de connaissances et de belles découvertes à venir. En attendant le bunker 638 accueille ses prochains visiteurs tous les samedis matins de 9h30 à 12h30.