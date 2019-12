VIAS - Mercedes Ramia s'engage avec l'équipe Vias Naturellement d'Olivier Cabassut

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Épouse et maman de 4 enfants je vis à Vias depuis 35 ans. Viticultrice en cave particulière, passionnée par mon métier, la nature et le commerce local, je suis en contact direct avec les viassois et les touristes à la cave ou sur les marchés.

Mon amour pour mon village m'a poussé à m'engager auprès d'Olivier CABASSUT et l'équipe de Vias Naturellement composée d'hommes et de femmes de divers horizons partageant les mêmes valeurs et animés par les mêmes objectifs : le respect, le partage, l'écoute et le travail, dans la cohésion totale afin de mieux vivre à Vias tout simplement