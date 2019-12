HERAULT - Un homme tire sur son rival avec un fusil de chasse

Le drame a été évité de justesse en cette matinée du 29 décembre 2019.

Un homme de 57 ans a tiré avec un fusil de chasse sur un homme qu'il soupçonne d'entretenir une liaison avec sa compagne.

La victime se trouvait à bord de son véhicule à Saint Pons de Thomières quand il a reçu plusieurs impacts sur la porte avant gauche. Fort heureusement, il n'a pas été atteint par les projectiles stoppés par la portière (plombs pour le petit gibier), mais il a percuté un muret dans sa tentative de fuite.

Le mis en cause a quitté immédiatement les lieux puis il aurait tenté de mettre fin à ses jours dans une chambre froide en ouvrant deux bouteilles de gaz, en vain. Il a été interpellé par les gendarmes de la communauté de brigades de Saint-Pons-de-Thomières et la brigade de recherche de Béziers le jour même des faits, en début d'après-midi, et placé initialement en garde à vue pour tentative d'assassinat. Toutefois, il a contesté avoir voulu tuer son rival. Les gendarmes ont saisi 12 fusils de chasse et plusieurs munitions à son domicile.

Ce mardi 31 décembre 2019, le juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Béziers l'a placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement en comparution immédiate le 2 janvier 2020.

Sans aucun antécédent judiciaire, le mis en cause encourt une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.