VIAS - Un homme de 51 ans interpellé pour violences conjugales

Au lendemain de Noël, les gendarmes ont eu fort à faire avec un homme de 51 ans.

Sa compagne, victime de violences, vient de les appeler. L'homme, fortement alcoolisé est violent. Immédiatement, les gendarmes se rendent au domicile du couple situé à Vias.

Une fois sur place, les forces de l'ordre se font copieusement insultés. Le mis en cause est interpellé et placé en garde à vue. Sa compagne présente de nombreux hématomes sur différentes partie de son corps.

Présenté en comparution immédiate devant le parquet du Tribunal de Grande Instance de Béziers, l'homme, condamné à de multiples reprises depuis 1986 pour différents délits, a été condamné à 2 ans d'emprisonnement et 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve imposant toute une série d'obligations et d'interdictions au condamné qu'il devra respecter pendant deux années à sa sortie de détention, dont l'interdiction de rentrer en contact avec la victime et de se rendre sur le département de l'Hérault.