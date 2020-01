PEZENAS - Armand Rivière : Faisons de 2020 une année utile !

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Madame, Monsieur,

Piscénoises, Piscenois,

En ce premier jour de l’année 2020, je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux pour l’année qui s’ouvre. Je vous souhaite qu’elle soit remplie de satisfactions et de bonheurs personnels, familiaux et professionnels.

Je vous souhaite également que 2020 soit l’occasion de rendez-vous communs et de réussites collectives.

Pour Pézenas, pour ses habitantes et ses habitants, pour celles et ceux qui l’aiment et l’animent, je souhaite que 2020 soit une année utile. Une année où l’on se retrouve, où l’on échange, où l’on réfléchit, où l’on projette et où l’on réalise. Une année dont l’avenir et l’intérêt général sortiront gagnants.

Vous le savez, je suis candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Cette candidature, je l’ai annoncée le 20 septembre dernier sur la Place des Etats du Languedoc.

Elle repose sur une base solide et une envie collective, celles de femmes et d’hommes, citoyens de Pézenas, qui se rassemblent pour l’avenir de notre ville. C’est cette dynamique là que je souhaite porter : claire et ouverte, solide et solidaire.

Cette candidature, elle repose aussi sur 6 années, et plus, de travail, de présence, de rencontres, d’échanges, de discussions avec vous et de propositions pour vous et pour Pézenas. Régulièrement, dans l’enceinte du Conseil municipal et en dehors nous avons dessiné des idées et des projets pour le Pézenas de demain. C’est ce terreau que nous souhaitons cultiver avec vous aujourd’hui. Car seul l’avenir et les projets nous intéressent.

Cette candidature, elle repose également sur une volonté : voir notre ville changer. La voir rentrer pleinement dans le XXIème siècle.

Cela veut dire réécrire un pacte démocratique. Car, pour nous, la démocratie ce n’est pas une fois tous les 6 ans mais c’est bel et bien un état d’esprit, qui en fait un rendez-vous continu, régulier. Un rendez-vous où la présence, l’engagement, l’échange, l’éthique et la transparence ont toute leur place.

Cela veut dire saisir les enjeux écologiques pour penser notre développement, nos déplacements, nos productions d’énergie, notre végétalisation, notre campagne, notre agriculture et notre alimentation.

Cela veut dire imaginer de nouvelles voies pour l’emploi, l’économie, le tourisme et l’urbanisme.

Cela veut dire continuer à mettre l’humain au cœur de nos réflexions, œuvrer pour la justice et le progrès, agir pour la culture et l’éducation, respecter ce que l’on nous a légué pour en faire le plus beau des ferments pour notre avenir commun.

Cela veut surtout dire : écrire et mettre en œuvre un projet de ville avec et pour vous.

Alors, ensemble, faisons de 2020 une année utile.

Alors ensemble, profitons de l’hiver en cours pour faire germer le Printemps de Pézenas.

Armand Rivière.