BESSAN - Une belle opération pour des personnes seules pendant les fêtes de fin d’année

Il y a quelques jours a eu lieu une sympathique rencontre à l’intention de personnes isolées et seules pour les fêtes de fin d’année. A l’initiative de Martine Blanch, et pour la cinquième année, une jolie opération a déclenché un élan de générosité de la part des Bessanais. En effet, des ventes de gâteaux sur les marchés ont permis à Martine Blanch et toute son équipe de bénévoles de concocter un repas de fête, avec le soutien de divers partenaires et de fidèles des différentes communautés de la paroisse.

Ce repas convivial, entièrement offert à une vingtaine de personnes originaires de Bessan, Saint-Thibéry, Florensac ou encore Pinet, s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale dans un local gracieusement prêté par la municipalité. A l’apéritif, les bénévoles ont tenu à remercier tous les aidants ainsi que la ville représentée par Laurence Thomas, première adjointe au maire chargé des affaires sociales et des solidarités.

Avec le soutien conjoint du centre communal d’action sociale de la ville et de la paroisse, autour du Père Jean Barthès également présent pour l’occasion, une formidable chaine de fraternité s’est véritablement créée à Bessan et aux alentours. Et cette chaîne s’amplifie chaque année afin que cette opération du cœur se renouvelle à la fois pour les fêtes, mais également en période d’été pour tisser encore plus de liens entre personnes seules.