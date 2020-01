AGDE - Jean-Louis Cousin présente ses meilleurs vœux aux agathois

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Chers Agathois et Agathoises, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020 qui sera très importante pour notre ville. En effet les 15 et 22 mars, vous choisirez votre nouveau maire. L’enjeu de cette élection est énorme pour l’avenir d’Agde que l’on a vu décliner, avec la fermeture de beaucoup de commerces, chute d’attractivité, fuite de nos jeunes, endettement colossal, bétonnage excessif et déni des problèmes.

Le maire actuel est en place depuis presque 20 ans, au-delà de ce que l’on pense de son bilan, c’est beaucoup trop. Vingt années au pouvoir engendrent une usure, un manque de dynamisme et une illusion que la ville vous appartient.

Face à ce passé et à ce passif, le Rassemblement Agathois est la seule force qui peut l’emporter. Composée de citoyens qui aiment leur ville, notre liste est d’abord une liste de propositions pour la développer, la protéger, lui rendre sa beauté et son identité. La grande majorité de ceux qui nous ont rejoints n’ont aucune attache politique. D’autres, comme moi, appartiennent au Rassemblement National ou à la Droite Populaire, mais tous, nous sommes d’abord Agathois. Notre ville est le moteur de notre engagement.

En mars prochain, pour le renouveau et l’avenir, ensemble nous pouvons gagner. Je vous souhaite, pour 2020, une bonne année, une bonne santé et évidemment, une nouvelle municipalité !