VIAS - Patrick Le Gall s'engage avec l'équipe Vias Naturellement d'Olivier Cabassut

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Viassois de naissance et âgé de 53 ans, je vis à Vias depuis toujours où j’y suis installé avec ma famille. Par amour de notre village, j’ai décidé de m’investir pleinement pour le développement futur de celui-ci en étant candidat sur la liste « Vias Naturellement » avec pour tête de liste Olivier Cabassut.

Aujourd’hui, j’exerce une profession en relation avec le public en étant responsable technique des campings gérés par la SODEAL, mais cette relation avec les personnes dure depuis plus longtemps puisque j’ai tenu par le passé une presse à Vias Plage et un restaurant sur la plage du Clot.

Je suis convaincu que le développement doit se faire dans le respect et l’écoute de chacun de ses citoyens mais également en préservant l’identité et l’âme de notre village, vision que je tire de l’éducation qui m’a été donnée par ma mère, une viassoise pure souche : Marie-Reine Correcher.

C’est avec beaucoup de modestie et de fierté que j’ai rejoint une équipe d’hommes et de femmes qui sont habités d’un but commun : l’intérêt général.