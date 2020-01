BESSAN - Laurence Thomas repart pour les élections municipales avec Stéphane Pépin-Bonet

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Une vision d’avenir avec des valeurs et la proximité pour bien vivre ensemble

Au cours du mandat 2014-2020, en qualité de première adjointe au maire, j’ai pu apprécier les qualités de Stéphane Pépin-Bonet, notre maire et aujourd’hui tête de la liste Génération Bessan, laquelle se présente à vos suffrages en mars prochain. Stéphane demeure un homme de confiance, sérieux, compétent et surtout proche de tous les Bessanais. J’ai eu plaisir à travailler à ses côtés au quotidien et toujours en très bonne collaboration.

Elue depuis 2008, cela fait douze années que j’œuvre au quotidien en faveur des affaires sociales, des solidarités, du logement, des personnes en difficulté ou ayant un handicap. Ces années m’ont permis d’acquérir de l’expérience, de créer un bon réseau, pour aider au mieux toute la population, quand elle en a besoin, dans une démarche sociale responsable. Créer des liens de solidarité et d’entraide entre les habitants a aussi été un enjeu majeur du mandat qui se termine.

Cette ville possède une belle âme où la plupart des gens se connaissent, s’apprécient et s’entraident quand il le faut. C’est important à mes yeux de poursuivre dans cette voie. J’ai donc décidé de continuer à m’investir avec la nouvelle équipe constituée autour de Stéphane Pépin-Bonet. Avec elle, je souhaite amplifier l’élan dynamique déjà impulsé et prolonger les actions en faveur de toutes les générations. Génération Bessan, c’est une vision pour l’avenir avec des valeurs et la proximité pour bien vivre ensemble.