AGDE - Un jour de l'an festif pour les résidents des Jardins de Brescou

Après avoir célébré Noël à la résidence, nous avons débuté cette nouvelle « Année 2020 » avec encore un repas délicieux et un après-midi en musique. Les résidents s'étaient mis sur leur 31 pour accueillir leur famille venue se joindre à eux... Une ambiance festive et chaleureuse, un moment d'échange inspiré par le partage, les souvenirs, la bonne humeur et le plaisir d'être ensemble aussi en musique.

Nous avons débuté ce repas par une coupe de champagne servie à table accompagnée de feuilletés. Ensuite un saumon Gravlax et ses toasts, en plat : une souris de cerf sauce menthe et un écrasé de légumes anciens et figues. Après le plateau du fromager, en dessert : un « Opéra » et sa crème anglaise.

Après un peu de farnienté, le groupe « Agath'mélodie » est venu animer notre après-midi... Un mélange de musiques entraînantes, d'accordéon et de moments de karaoké... Nos résidents et leurs familles ont pu se déhancher sur la piste et s'invitaient à tour de rôle.

Moment magique !