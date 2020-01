PEZENAS - Maurice MARGERIT : pourquoi j'ai rejoint Bruno LEROGNON et la liste de "Rassemblement pour Pézenas"

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Je suis à la retraite depuis quelques années et ai terminé ma carrière à la Direction du personnel et des ressources humaines au sein du Ministère de la DEFENSE. Avant mon arrivée au Ministère, j'étais Directeur du bureau Information Jeunesse et partenaire de la Mission locale et du Centre d'information et d'orientation à la mairie de Saint-Chamond. J'ai aussi travaillé pour GIAT INDUSTRIES en tant que responsable Antenne Ressources Humaines du Département Logistique.

Je vis à Pézenas après une rencontre avec une personne qui appartient à une ancienne famille piscénoise et avec elle j'ai appris à aimer cette ville d'Arts et de Patrimoine. Toutefois, il m'est apparu qu'autant Pézenas brillait de mille feux, autant la population semblait perdre de sa joie de vivre et de son enthousiasme.

Quand j'ai rencontré Bruno LEROGNON et qu'il m'a fait part de son projet de Rassemblement pour Pézenas, j'ai compris que cet homme était l'homme de la situation pour redonner un nouvel élan à cette belle commune qui périclite déjà depuis de nombreuses années. Il s'agit de l'homme qui peut mettre fin à 25 ans de mandats détenus par le même maire sortant et redonner ce nouvel élan que les piscénois appellent de leurs voeux.

J'ai rencontré chez Bruno un homme de conviction, intègre et très ouvert. D'ailleurs, quand je lui ai annoncé que j'étais un ex-UMP, il m'a dit que cela ne lui posait aucune difficulté car le mot RASSEMBLEMENT est une réalité pour lui. Il m'a indiqué qu'un maire est un homme qui est là pour rassembler et non pour diviser. Cela m'a plût, Bruno LEROGNON n'est pas un homme d'appareil ou d'étiquette, il est profondément ouvert et humain.

Je lui ai proposé un grand projet qui me tenait à coeur, eu égard à mes expériences passées dans le milieu social, et ce projet a reçu tout son assentiment. Il s'agit de la création d'une MAISON DE LA SOLIDARITE ET DES SERVICES INTERGENERATIONNELS.

C'est un batiment qui doit permettre la mise à disposition d' un bon nombre de services à notre population piscénoise. Tant au service des jeunes et de leurs aînés, c'est l'outil INTERGENERATIONNEL. Dans cette maison, nous devrions recevoir des pôles d'information multiples (Centre d'information jeunesse et d'Orientation, la Mission locale, Point d'aide à la recherche d'emploi), des permanences pour la retraite (CARSAT, MSA), pour des aides au quotidien. Mais aussi des permanences de la CAF, du PLANNING FAMILIAL, de la Protection des femmes et des enfants, de l'ANPE, des associations de l'insertion, des permanences d'écrivains publics et informatiques, permanence du conciliateur de justice...les associations culturelles pourraient y tenir des permanences, les médecins pourraient aussi trouver leurs places avec une permanence pour les infirmières.

Nous n'oublierons pas des salles pour recevoir des expositions, des conférences, des repas dansants, des jeux de cartes, des lotos, du scrabble, des échecs et bien d'autres activités. Une salle de jeux (numérique et ludique) pour les jeunes et une salle de garderie des tout-petits.

Il s'agit d'un endroit où toutes les génération pourront se cotoyer et vivre des moments de partage et d'amitié.

Ce bâtiment devra recevoir lors de sa construction tout ce qui permettrait une large autonomie énergétique, je pense au solaire et à une dominante paysagée, cette maison s'inscrira dans une démarche globale par un prolongement de verdure.

Nous pourrons compter sur de nombreuses aides financières que la nouvelle équipe ira chercher : l'EUROPE, l'ETAT (Ministères de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, de la Santé), LA REGION, LE DEPARTEMENT, LA METROPOLE et autres financeurs.

En tout état de cause, avec Bruno LEROGNON notre gestion des comptes publics s'inscrira dans une démarche d'économie et nous n'augmenterons pas la charge fiscale des piscénois, déjà suffisamment impactés par des hausses incessantes d'impôts.

Suivre Bruno LEROGNON, se ralier à la liste RASSEMBLEMENT POUR PEZENAS, c'est à la fois un choix du coeur et de la raison.

J'encourage toutes les piscénoises et les piscénois à nous rejoindre et à nous accorder toute leur confiance.