BESSAN - Téléthon : un record de dons avec plus de 7.375 euros récoltés

Les efforts acharnés de la nouvelle association Bessan A tous cœurs, regroupant les bénévoles exclusivement en faveur du Téléthon, ont pleinement porté leurs fruits. Après de nombreuses activités étalées sur plusieurs semaines, la somme de 7.375,57 euros a été récoltée, contre un peu plus de 6.000 euros l’année précédente et il s’agissait là-aussi d’un chiffre en augmentation.

L’aide apportée par les associations, les commerçants et la municipalité a été conséquente avec de nombreux rendez-vous : circuits de marche à pied et vélos, soirée country, spectacle musical et choral à la salle des fêtes, jeux pour enfants, démonstration de tir à l’arc, ventes sur le marché, châtaignes grillées avec les pompiers, vente de gâteaux aux écoles, loto, cinéma avec le collège, ventes lors du lâcher de lanternes…

Les responsables de l’association remercient toutes les personnes mobilisées dont la ville, les commerçants, les associations, les écoles, le collège et les particuliers qui ont tous œuvré dans une ambiance solidaire et chaleureuse. Prochainement, les élus recevront tous ceux qui ont contribué à cette belle réussite qui rend le challenge de l’année prochaine encore plus motivant.