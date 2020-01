MARSEILLAN - Cérémonie des voeux en images de M. Yves Michel du 1 janvier 2020

Après trois semaines d’animations dans le cœur de ville et plus particulièrement au village de Noël, le temps était venu de refermer cette page festive. C’est sur la place du 14 juillet devant la médiathèque de la fabrique que le maire et le conseil municipal ont convié la population, pour la fermeture officielle du village de Noël.

C’était l’occasion pour Yves Michel en ce 1er janvier, de présenter ses vœux à la population qui avait fait le déplacement, malgré la fraîcheur hivernale. En présence de Mme Marie-Christine Fabre de Roussac conseillère départementale et de son binôme Sébastien Frey et premier adjoint de la ville d’Agde, ainsi que des maires des communes voisines et de l’archiprêtre Yannick Casajus, le maire dans son allocution, a mis en avant toutes les forces vives de la ville, quelle soient associatives, commerciales ou artisanales. Associatives avec pas moins de 120 associations, commerciale avec les 21 commerces du cœur de ville et périphériques sans oublier la quarantaine de boutiques et commerces de Marseillan-Plage et artisanales avec tout le panel d’artisans du BTP et des métiers de la mer et de l’étang, que comprend la ville.

Les grandes lignes sur les travaux importants effectués ont aussi été abordés avec en autre l’aménagement de bassins de rétention d’eau pour limiter les problèmes d’inondation lors des fortes pluies. Le premier magistrat a aussi eu une pensée pour les plus démunis et a remercié les associations caritatives et le CCAS de la ville pour les résultats obtenus en sachant que l’on peut encore faire plus.

Pour conclure, Yves Michel a invité la foule à découvrir l’embrasement du clocher de l’église avant de partager le vin chaud au village de Noël sur la musique de la peña locale Bella Ciao .