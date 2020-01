MONTBLANC - Retour sur la cérémonie des voeux

Vendredi dernier, le maire de Montblanc Claude Allingri et le conseil municipal ont convié la population à la traditionnelle cérémonie des vœux de début d'année.

A quelques mois des élections municipales et suivant les préconisations du code électoral, le maire n'a pas souhaité dresser un bilan des actions passées et de présenter les actions envisagées mais plutôt de parler de sa commune et de rendre hommage à l'action quotidienne des agents municipaux, au dynamisme du tissu associatif et des entrepeneurs locaux, à l'engagement des partenaires institutionnels et à l'action des corps constitués.

La cérémonie s'est déroulées en présence de Frédéric Lacas, président de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et maire de Sérignan, de Jean Paul Gallonnier Maire de Villeneuve-les-Béziers, ainsi que des maires de Valras, Valros, Coulobres, de nombreux élus locaux et Lucie Caussanel, Miss Languedoc-Roussillon 2019.

Une soirée de vœux réussie qui s’est conclue en musique avec Régis Blanc pour une représentation hommage à Johnny Hallyday et s’est poursuivie dans la convivialité avec le violoniste Franck Lopez autour d'un buffet du traiteur La Felouque.