VIAS - Cathy Corbier s'engage avec l'équipe Vias Naturellement d'Olivier Cabassut

Très attachée aux valeurs et à l'image de Vias, cela fait plus de 20 ans que je me suis engagée au service de notre commune sur tous les fronts qu'ils soient associatifs, professionnels ou politiques.

En raison des choix et des orientations auxquels je n’adhère plus et à la suite de maintes réflexions je souhaite poursuivre mon engagement auprès de l'équipe Vias Naturellement et Olivier CABASSUT avec qui je partage les mêmes valeurs et la même vision de l'avenir de notre commune.

Mère de deux enfants qui ont grandi à Vias, je souhaite que les futures générations puissent connaitre un village paisible et serein.

Travaillant dans le tourisme, je suis bien consciente de l'impact économique de cette activité pour le devenir de notre cité. Nous devons aujourd'hui être en capacité de trouver l'équilibre entre la vie locale au quotidien et l'activité touristique.

Fidèle à mes valeurs, loyale envers les personnes en qui je crois, déterminée pour un mieux vivre à Vias et pour retrouver un village que les viassois méritent, je m'engage au sein de Vias Naturellement, convaincue de sa démarche.