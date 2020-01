LE CAP D'AGDE - Eurydice et les 3 Barytons : Concert Agde Musica le dimanche 26 janvier 2020

Eurydice et les 3 Barytons

Concert Agde Musica, dimanche 26 janvier à 16h, église Saint-Benoît, le Cap d’Agde.

Avec l’ensemble vocal féminin, Eurydice ; les 3 barytons : Joseph Guillot, Xavier Mauconduit, Guillaume Terrisse ; cornemuses et flûtes traditionnelles : Julien Louisy ; accompagnement piano et direction, Éric Laur.

Voilà un concert qui devrait sortir des sentiers battus : il n’est pas si courant d’entendre un chœur de femmes associé à trois barytons et une cornemuse ! Le programme s’annonce tout aussi décoiffant et éclectique, traversant siècles et genres musicaux, de Pergolèse, à Verdi et la comédie musicale en passant par les chants traditionnels corses, occitans, voire irlandais !

Ce sera donc un concert baroque au sens premier du terme, tout en irrégularités, surprises et contrastes, associant voix aiguës et graves, musiques anciennes et contemporaines, chants traditionnels et savants, avec comme fil rouge le son magique des cornemuses.

Le chœur Eurydice est bien connu des Agathois, il fait partie des ensembles vocaux d’Agde Musica dirigés par Éric Laur. On a pu l’entendre par le passé dans des répertoires aussi différents que le Stabat Mater de Pergolèse et la Nidaros Jazz Mass de Bob Chilcott.

Quant à nos barytons, tous ont un parcours atypique et sont coutumiers des surprises musicales : Joseph Guillot, que les Agathois ont pu entendre en mars dernier en compagnie du Trio Maier, est aussi guitariste, et a joué dans un ensemble de jazz avant de devenir marionnettiste puis de se consacrer au chant lyrique ; Xavier Mauconduit chante depuis l’âge de sept ans, en chœur d’abord, puis comme soliste, avant d’enchaîner les rôles d’opéras et d’opérettes ; Guillaume Terrisse est un enfant du pays qu’on a pu entendre récemment comme soliste dans le Requiem de Fauré (concert Agapé, 2017) mais aussi dans deux concerts de chansons théâtralisés « Presque prêts » (2018) et « Adèle Tribute » (2019).

Le sonneur de cornemuses, Julien Louisy, est également un enfant du pays, élève de la classe de flûte de Guy Rançon à l’école de musique d’Agde. C’est un passionné de flûtes et cornemuses d’origines diverses que le public toulousain voit très régulièrement sur scène lors des concerts du groupe folk-rock Libertalia.

Il fallait toute l’imagination et l’inventivité du chef Éric Laur, pour réunir ces chanteurs et musiciens et donner cohérence à un spectacle qui, tout en faisant la part belle au chant lyrique, nous entraînera aussi vers d’autres contrées souvent très familières, parfois plus exotiques. Eric Laur assurera également l’accompagnement piano de certains morceaux.

Église Saint-Benoît, le Cap d’Agde, dimanche 26 janvier, 16h00 ; billetterie sur place à partir de 15h00 ; tarif 15 euros, tarif réduit 10 euros, gratuit pour les enfants.