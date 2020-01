VIAS - Revivez la magie des concerts de PINK FLOYD à l’Ardaillon !

Samedi 18 janvier 2020 à 21h00, les musiciens de FLOYD ODYSSEY vous invitent à vivre un voyage psychédélique pour vous faire partager leur passion pour la musique de PINK FLOYD !

Déjà très en avance sur son époque, PINK FLOYD est l’un des groupes les plus influents de l’histoire du rock. Cette musique intemporelle, à la fois puissante et captivante, est à nouveau explorée par FLOYD ODYSSEY à travers un véritable show tant sonore que visuel, autour des albums majeurs couvrant la période de « Dark Side Of The Moon » jusqu’à « Division Bell ».

Les moyens techniques mis en place sont impressionnants et les musiciens reprennent les morceaux à la note près. Venir à un show de FLOYD ODYSSEY est une expérience unique dans laquelle vous revivrez la magie des concerts mythiques de PINK FLOYD.

Amateurs ou passionnés de rock, ce concert est fait pour vous !

Tarifs

GRADINS

Plein tarif : 20€

Jeunes de 12 à 18 ans : 15€

Enfants de moins de 12 ans : 10€

FOSSE (DEBOUT)

Plein tarif : 15 €

Jeunes de 12 à 18 ans : 10 €

Enfants de moins de 12 ans : 7,50€

Location des places

Par téléphone au : 06 47 01 89 06

Par e-mail à : billetteriespectacle@ville-vias.fr

Sur place au Théâtre de l’Ardaillon, 41 avenue de Béziers :

Le lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le mardi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Les samedis et dimanches de représentations, 2h avant le spectacle.

Modes de règlement acceptés : Carte bancaire / Espèces / Chèque (ordre : ‘Divers Spectacles Vias’)

Sur Internet et via les réseaux de distribution :

France Billet : www.francebillet.com (Fnac – Carrefour – Géant – Magasins U – Intermarché)

Ticket Master : www.ticketmaster.fr (Auchan – Cultura – Cora – Leclerc)