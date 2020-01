VIAS - Information : coupure d’eau sur la Commune

En raison de travaux sur le réseau de distribution – travaux station – de la société BRL Exploitation, cette filiale du Groupe BRL est dans l’obligation d’interrompre le service de l’eau mardi 7 janvier 2020 de 08h00 à 17h00.

Les secteurs concernés par cette interruption sont « 05 A2 » et « 05 A3 », ce qui correspond au Nord et à l’Ouest de la Commune. Un courrier a d’ores et déjà été adressé par la société à tous les foyers concernés par la coupure d’eau.

BRL Exploitation vous prie de bien vouloir l’excuser pour les désagréments causés et s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier cette interruption momentanée de service.

Pour toute demande ou renseignement, vous pouvez composer le 04 67 32 68 00 puis taper le 2.