MON CINE BEZIERS - Légendes de Grèce : une odyssée grandeur nature le 10 janvier 2020

En salle le 10 janvier

Durée : 1h15

Genre : Documentaire

Réalisé par Véronique Jacquinet, Nicolas Ploumpidis

Une odyssée grandeur nature sur les traces des légendes qui peuplent la Grèce. À travers les plus beaux sites de la Grèce antique, nous remontons au temps de l’Atlantide, de sa civilisation perdue, puis nous suivons Poséidon, dieu des Mers et des Océans, qui régnait avec son trident sur la mer Égée. Nous traversons les régions montagneuses du Péloponnèse, séparées du continent par l’Isthme de Corinthe, à la découverte des sites de Sparte et Olympie, où planent les dieux, les héros et les créatures mythologiques. Façonnée par les civilisations grecques, romaines et ottomanes, la péninsule du Péloponnèse abrite la cité du XIIIème siècle de Mistra, les monastères byzantins, les phares mystérieux.