SERIGNAN - Les centenaires de la ville

Comme chaque année depuis 12 ans maintenant, les élues au CCAS Roselyne Pesteil et Marithé Carayon font la « tournée des centenaires » de Sérignan pour fêter la nouvelle année.

Ce mercredi 1er janvier, ce sont 3 doyennes et 1 doyen qui ont reçu bouquet et champagne de la part de ces femmes de cœur :

Madame Laure Izard (née Sicre) est née le 5 décembre 1911 à Bédarieux, elle a donc 108 ans. Elle vit depuis sa jeunesse à Sérignan et réside depuis peu à la maison de retraite des Tamaris. Elle avait eu droit à une belle surprise en juillet avec les enfants du village, venus fêter avec elle la Fête des centenaires.

Madame Paule Miguel (née Descals) est née le 21 avril 1919 ici même, rue Danton à Sérignan. Elle vit chez elle, est autonome et conserve une mémoire fantastique. Elle a la chance de recevoir quotidiennement des visites de sa petite-fille et de ses filles.

Monsieur René Cauvel est né le 17 juillet 1919, ancien cadre des PTT, il a eu une belle carrière et a d’ailleurs conservé toute sa tête. Il vit chez lui et est épaulé pour ses repas et les soins quotidiens. Il a accueilli la bise des élues et la bouteille de champagne avec un grand sourire !

Nous profitons de cette nouvelle année pour adresser à Madame Rose Manresa (née Camman), née le 17 novembre 2019 ancienne route de Béziers à Sérignan, tous nos bons vœux.