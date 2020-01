FRONTIGNAN - Pierre MAIGRE prend la tête du comité de soutien de Thibaut CLÉRET VILLAGORDO

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Défenseur de l‘environnement et engagé dans cette noble cause depuis toujours, élu de 1983 à 2001 dans la majorité et dans l’opposition, qui se définit comme un homme d’une droite sociale, prend en charge le comité de soutien.

« J’invite tous ceux qui veulent faire partie d’une équipe qui gagne pour sa vision, son audace et son ambition du frontignan la Peyrade de demain, à me contacter et à venir rencontrer celui qui j’espère sera notre maire à tous. Il est jeune, pragmatique et visionnaire et c’est ce dont notre ville a besoin ».

Vous pouvez joindre le comité de soutien par téléphone au 06 34 03 64 66 ou par email cleret@frontignan2020.fr