AGDE - Les vœux du Maire

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

C’est toujours avec bonheur que je m’adresse à vous à l’occasion des vœux pour la nouvelle année. Il s’agit d’un moment important pour chacun d’entre nous, souvent un moment de retrouvailles avec nos familles et nos amis, mais ce n’est pas seulement cela. Ces quelques jours de repos nous donnent aussi le temps de la réflexion, nous permettent de faire le point sur nos vies, les difficultés que l’on rencontre et les espérances qui sont les nôtres pour l’année à venir.

L’époque que nous vivons n’est pas toujours facile, mais elle nous fait le devoir de rester unis, d’être solidaires et de faire vivre ce beau mot de fraternité qui conclut si bien notre devise républicaine.

Notre belle ville d’Agde constitue une belle communauté républicaine, une communauté de citoyens où le sens du bien commun est largement partagé. C’est cette richesse qui est notre singularité et que nous devons préserver.

L’année qui s’annonce sera riche en événements. Il y aura naturellement les élections municipales et je conduirai, comme vous le savez à cette occasion, une liste de rassemblement pour poursuivre le travail accompli et continuer à faire évoluer notre ville tout en lui conservant son âme et en valorisant son identité.

L’année 2020 verra de nombreuses réalisations aboutir ou démarrer. En septembre, nous inaugurerons le château Laurens, ce joyau de notre patrimoine qui va enfin ouvrir ses portes au public après des années d’un travail de réhabilitation acharné. Le chantier du Cœur de Ville va se poursuivre à un rythme accéléré. Après le réaménagement des abords de la cathédrale et la restructuration des quais du Moulin des Évêques à la Marine, c’est la Promenade qui va être repensée pour lui redonner toute son attractivité et en faire l’un des cœurs vivants de notre cité. Je n’oublie pas non plus la suppression du passage à niveau dont les travaux vont démarrer ce premier trimestre.

Ainsi, notre cité va continuer à s’embellir et se moderniser car l’environnement de tous contribue à la qualité de vie de chacun.

En ce début d’année, j’ai une pensée particulière pour nos anciens. Je suis chaque jour à leur contact, et plus encore en ces fêtes de fin d’année, et je dois avouer que je me nourris de leur énergie et de leur enthousiasme. Mais il est de notre responsabilité de les accompagner dans leur vie quotidienne et de répondre avec humanité aux difficultés qui sont les leurs quand le vieillissement entraîne des problèmes de dépendance et de solitude. Cela doit être pour chacun d’entre nous une priorité.

Mais je veux aussi me tourner vers notre jeunesse qui, sur Agde, sait faire preuve d’initiative et sans laquelle nous ne réaliserons rien de grand. Elle est notre avenir et nous devons être aussi à ses côtés pour l’aider à accomplir ses rêves.

Il me reste l’essentiel à vous dire et qui est de vous souhaiter une belle et heureuse année 2020. Je le fais avec au cœur la gratitude que je ressens à l’égard de chacun d’entre vous de me permettre d’agir avec vous pour le bien de notre cité.

Aussi, c’est fort de ce sentiment que je vous transmets à vous et à vos proches tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour la nouvelle année.