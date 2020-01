VIAS - Serge Colombié s'engage avec l'équipe Vias Naturellement d'Olivier Cabassut

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Né le 12 février 1967 à Agde, initialement commerçant sédentaire, je suis devenu exploitant de sociétés artisanales et commerciales, telles que le « Cocomango » de Sète et de Vias-plage, le « Sorbet coco » pour l’élaboration de glace à la zone artisanale de la Source, puis plus récemment d’« Occitania Republic » qui est une cave à bière également sur notre Commune. Sportivement, je pratiquement la course à pied au sein du Vias Trail Running, du VTT, de la plongée, du Kite Surf et d’autres sports qui m’impliquent beaucoup au sein de la vie locale.

Comme beaucoup de Viassois l’ont noté, le village se défigure de jour en jour, les programmes de construction doivent être adaptés à l’échelle communale (sans immeuble).

Le retour à des valeurs fondamentales et à un certain « bien vivre ensemble » sont selon moi les vrais axes à développer pour notre village.