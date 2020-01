MARSEILLAN - Remise des prix du concours des illuminations de Noël

Vendredi en fin d'après-midi, Marie-Christine Fabre de Roussac, adjointe au Maire, déléguée au Tourisme, au Commerce, à l’Artisanat, à la Viticulture et à la Culture, avec Nabil Sedki, conseiller municipal, délégué aux Festivités, Michel Baute président de l’association des commerçants et artisans « Marseillan la belle » et de Jackie Beker présidente de Marseillan d’hier et d’aujourd’hui, remettaient aux lauréats du concours des illuminations de Noël les récompenses.

C’est en l’absence du maire Yves Michel, retenu à domicile par un vilain coup de froid, que l’adjointe a ouvert la cérémonie dans laquelle de nombreux lots ont été distribués aux concurrents. Divisés en trois catégories, Maisons et jardins, Chalets sur le village Noël et vitrines, les participants ont tous débordé d’imagination, afin que leur domicile, chalet et commerce soit le plus féérique possible.

Après le déroulement en toute simplicité de la cérémonie, les lauréats ont posé pour la photo finale avant de partager le verre de l’amitié.