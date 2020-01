BESSAN - Un spectacle de désolation sur le stade municipal

Qui en veut à la pelouse du stade de foot de Bessan ? La question est sur toutes les lèvres de cette commune de 5 000 habitants depuis la découverte, peu avant les fêtes d'un acte de vandalisme sur le terrain municipal.

Un produit a été déversé sur le gazon et l'a partiellement brûlé. La mairie et le club de foot déplorent cet acte de vandalisme qui va avoir des conséquences économiques et sur l'organisation du club de l'AS Bessan qui compte pas moins de 200 licenciés.

Du désherbant utilisé

Les résultats des analyses, sollicitées par la ville de Bessan, sont tombés en cette fin de semaine. Il s’agit bien de désherbant de type glyphosate qui a été utilisé par celui ou ceux qui ont saccagé le terrain pelousé du stade municipal Francis Casalta de Bessan, situé près de la cave coopérative.

Ce saccage gratuit et irresponsable a causé beaucoup d’émotions dans la localité, chacun se demandant encore qui a bien pu oser faire cela, et surtout pour quels motifs ?

« Une prochaine réunion avec les services de l’agglomération Hérault Méditerranée (gestionnaire de l’entretien des espaces verts) déterminera les actions à engager pour retrouver une pelouse digne de ce nom. Nous le ferons pour que notre club retrouve ses couleurs : bleu et blanc pour le maillot et vert pour le terrain ! » indique le maire de la commune, Stéphane Pépin-Bonet.

Deux plaintes et des gestes de solidarité

Deux plaintes ont été déposées et sont toujours en cours d’instruction : celle de la ville et celle du club. A noter aussi que des collectivités territoriales se sont également émues de ce fait divers et la région comme le département devraient aider la ville à recréer prochainement une pelouse de qualité.