INTOXICATION ALIMENTAIRE - Des huitres contaminées retirées de la vente chez Auchan

Attention aux gastro-entérites provoquées par l'indigestion de fruits de mer.

Depuis le 3 janvier, Auchan procède aux retraits de la vente d'huîtres potentiellement contaminées par le virus de la gastro-entérite.

Une production bretonne

La société bretonne Mytilimer Production procéde au rappel d’huîtres creuses Bretagne et d’huîtres creuses spéciales Quiberon. La zone de reparcage des huîtres, située en rivière de Crac’h (Morbihan, 56) fait l’objet d’un arrêté préfectoral de fermeture en date du 31 décembre 2019 pour présence de norovirus dans des huîtres ayant entraîné une toxi-infection alimentaire collective.

Les références concernées sont les suivantes :

- Huîtres creuses Bretagne n°3 (3kg – 36 pièces) :

- Estampille sanitaire : FR 35.132.018 CE ;

- Lots : 20122019, 21122019, 23122019, 26122019 ;

- Dates de conditionnement : 20/12/2019, 21/12/2019, 23/12/2019 et 26/12/2019.

Huîtres creuses spéciales Quiberon :

- Estampille sanitaire : FR 35.132.018 CE ;

- Lots : 19122019, 21122019, 23122019 et 26122019 ;

- Dates de conditionnement : 19/12/2019, 21/12/2019, 23/12/2019 et 26/12/2019.

Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient encore ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente pour destruction.

Les symptômes

Les toxi-infections alimentaires (TIAC) causées par les Norovirus se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés des symptômes de gastro-entérite aïgue (apparition brutale de vomissements, nausées et/ou diarrhées parfois associés à des crampes abdominales, fièvre modérée, frisson, courbature et maux de tête).

Ces symptômes apparaissent après une période d’incubation comprise entre 10 et 50 heures qui suit la consommation des produits. Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immunodéprimées, les enfants en bas âge et les personnes âgées. Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui auraient présenté ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.