VIAS - Sandra de Moya s'engage avec l'équipe Vias Naturellement d'Olivier Cabassut

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Sandra de Moya, 45 ans, Mauricienne de naissance, je suis arrivée à Vias en 1998 . Ayant été agent d'escale à l'aéroport de Béziers-Cap-d'Agde et Conseillère en séjour (responsable accueil/qualité) à l'Office de tourisme de Vias.

Aujourd'hui, séduite par le côté humain, l'intégrité, le partage, les compétences et la volonté de bien faire qui animent les hommes et les femmes de cette équipe, j'ai décidé d'intégrer Vias Naturellement. Fière de pouvoir participer à cette aventure pour le bien-vivre de notre village en apportant ma compétence et mon expérience dans le tourisme et les ressources humaines.