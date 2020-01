HÉRAULT - Disparition inquiétante d'un homme de 71 ans

Depuis vendredi soir, gendarmes et pompiers sont à la recherche d'un homme de 71 ans parti se promener avec son chien border collier. Il n’est pas rentré à son domicile de Saint Martin de Londres et n’a plus été vu.



Une équipe cynophile, un hélicoptère de la gendarmerie, de nombreux gendarmes de la compagnie de Lodève, ainsi que des motocyclistes de l’EDSR 34 tentent depuis de le retrouver, jusque là en vain.

Une quarantaine de bénévoles, des sapeurs-pompiers du sdis34 ainsi que leurs équipes cynophiles aident les gendarmes pour tenter de le retrouver.

Si vous avez vu la personne disparue qui se nomme Jean-François FAURE, contactez la brigade de Gendarmerie de Ganges au 04.67.73.85.13.