AGDE - Tout l'athlétisme est à L’ACPAgde !

A l’occasion de cette seconde rentrée annonçant la nouvelle année 2020, L’ACPA rouvre ses portes à toute nouvelle personne désireuse de rejoindre le club d’athlétisme agathois. Que vous soyez un enfant ou un adulte, que vous désiriez pratiquer en loisirs ou en compétition, il y a forcément un athlétisme pour vous. Deux séances d’essai vous seront proposées, avec un tarif « en cours d’année ».

Rejoignez-nous !!!

L’ACPA propose un très large panel de disciplines athlétiques :

Le Baby Athlé, pour les enfants nés en 2014+2015+2016 avec des parcours adaptés, amenant à un développement des capacités motrices. Ça se passe le mercredi de 10h30 à 11h30 au stade Louis Sanguin. 2 essais possibles.

Pour les enfants nés en 2009+2010 (Poussins)+2011+2012+2013 (Eveils Athlétiques), on passe sur les créneaux de 14h00 à 15h30 le mercredi et 11h00 à 12h30 le samedi (EA) + 15h30 à 17h00 le mercredi et 9h30 à 11h00 le samedi (Pou). C’est l’âge de la découverte de l’athlé avec des ateliers d’initiation à toutes les disciplines de l’athlétisme…avec le début des compétitions.

Et puis c’est l’âge d’or pour l’apprentissage avec les enfants nés de 2005 à 2008 qui sont lancés dans le grand bain avec le perfectionnement de disciplines aussi diverses que le lancer de marteau et les courses de haies !!! le tout baigné dans une ambiance sympathique. Eux s’entraînent le mercredi de 17h à 20h et le vendredi de 17h30 à 20h.

Les adultes adeptes des épreuves sur piste ont accès aux installations du lundi en soirée jusqu’au samedi matin.

L’ACPA compte également un groupe « running », dirigé d’une main de maître par Jean Marc FLINCH, ancien coureur de haut niveau et passionné par la course à pied. Il prépare les athlètes coureurs pour du trail, semi-marathon, 10km selon le goût de chacun. Vous pouvez le rencontrer le mardi au stade Louis Sanguin le mardi à 18h20.

Enfin, Dominique s’occupe de la marche nordique (avec bâtons), l’épreuve reine du sport santé, car accessible au plus grand nombre !!! C’est le lundi à 18h00 (Agde / Cap d’Agde) et le vendredi à 9h00 (Agde et ses environs). Infos 0767091634.

Vous désirez pratiquer l’ATHLETISME ? Venez nous rencontrer sur les créneaux indiqués ci-dessus.

Il y a forcément un athlétisme qui vous convient !!! A bientôt.

Tous à l’ACPA espèrent une saison aussi belle que la saison dernière, qui a vu un de ses membres remporter une médaille aux championnats de France de décathlon, en la personne de :

Antoine FERRANTI : Vice-champion de France du décathlon cadet (16 ans), à Laval le 16 Juin 2019 !!!!

Il vient d’ailleurs de réussir en décembre 2019, une très belle performance au pentathlon à Lyon, lui permettant de se classer, à ce jour, 3ème français. Il sera à suivre lors des championnats d’Occitanie et France en salle qui se dérouleront respectivement en janvier et en Février2020.

INFOS : 07 67 09 16 34 /// https://www.facebook.com/ACPAGDE34