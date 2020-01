POMEROLS - Hommage et message d'espoir lors des vœux de la municipalité

Dans une salle des fêtes comble, ce samedi 4 janvier, le Maire de Pomérols Laurent Durban, présentait ses vœux à la population.

À ses côtés, de nombreux élus dont le Député Christophe Euzet, les conseillers départementaux Vincent Gaudy et Marie-Christine Fabre de Roussac, représentant le maire de Marseillan, Yves Michel ; le Maire de Pinet, Gérard Barrau ; le Maire de Montblanc, Claude Allingri ; le Maire de Vias, Jordan Dartier ; le Maire de Castelnau de Guers, Jean- Charles Sers ; les représentants des forces de l’ordre et de nombreuses personnalités et élus des villages voisins.

Le Maire a remercié les élus locaux pour le travail de proximité qu'ils effectuent au quotidien ; l'ensemble des représentants des forces de l’ordre et des sapeurs pompiers, qui une fois encore, ont été mis à rude épreuve en 2019. Puis, il a salué les nombreuses associations qui pérennisent au fil des jours, des liens d'amitié et de solidarité, si important dans notre société. Enfin, il a remercié l'ensemble du personnel municipal et de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée pour le travail qu’ils effectuent et surtout leurs disponibilités à toutes heures de la journée.

Le premier magistrat a ensuite mis à l’honneur Marie Casanova, qui a reçu le diplôme et le plateau du bénévolat attribué par la Fédération Française des Médaillés de la jeunesse et des sports pour son investissement depuis de nombreuses années au Picpoul-Club Basket de Pinet ; Luna Puyo, joueuse au Montpellier Hérault Rugby fédéral ; Mathilde Guerre, qui, après avoir été championne de France de tir à l'arc en individuel, a obtenu en 2019, le titre de championne de France par équipe et Maria Foussadier, championne de France d'équitation en 2018 qui a, cette année, obtenue une médaille d'or au concours régional. Félicitations également à La section Tennis de Table du Foyer rural qui a encore brillé, en remportant la coupe de l'Hérault face à l'équipe de saint Félix-de-Lodez.

L’édile a passé en revue les différentes manifestations ayant eu lieu dans la commune au cours de l’année 2019, abordant différents thèmes comme le patrimoine, la culture, l’accueil des nouveaux Pomérolais, le relais d’information touristique ainsi que le monde viticole. Il a ensuite rappelé succinctement les nombreux travaux réalisés pour l’entretien des chemins ruraux, l’aménagement de la rue Fontvieille, la rue des fleurs, les travaux d'aménagements du nouveau quartier de Marche Gay rappelant au passage que des sacs poubelles pour les déjections canines étaient à la disposition en mairie, ce petit geste rendrait la vie plus agréable à tout le monde.

Le maire a donné des précisions sur le projet de la nouvelle résidence intergénérationnelle « SQUARE DOMITIA » qui sera composée de logements seniors et familles à loyer modéré, permettant aux deux générations de partager un lieu de vie harmonieux et de qualités favorisant ainsi le lien social. Il est revenu sur l’état d’avancement du projet de la nouvelle salle polyvalente dévoilant que concert la salle portera le nom de : Complexe Sportif et Culturel de Marche Gay.

« C'est avec un plaisir sincère qu’au nom du conseil municipal, je vous souhaite, une très bonne et heureuse année, a-t-il conclu. Que la santé, la sérénité, le bonheur, la prospérité, l'espoir, soient les ingrédients de cette nouvelle année dans l'accomplissement des projets et souhaits qui vous tiennent à cœur. J'ai également une pensée pour celles et ceux qui sont touchés par les épreuves de la vie. Je leur adresse, une pensée particulière. Bonne année à tous. »

À la fin de son allocution, Laurent Durban a mis à l’honneur l’ancien maire, Robert Gairaud, maire de Pomerols pendant 23 ans.

La liaison piétonne qui relie le village au nouveau quartier de Marche Gay devrait porter le nom de « Promenade Robert Gairaud », après délibération du conseil municipal qui apportera ainsi, sans aucun doute, toute sa reconnaissance et son affection pour l'ancien maire qui a œuvré pendant tant d'années à la prospérité du village.

