BESSAN - Les vœux de la ville seront solidaires à la halle départementale de sport

Le maire et son équipe municipale tiennent à souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année aux Bessanaises et aux Bessanais. Ils profitent de cette occasion pour inviter la population à assister à la traditionnelle cérémonie des vœux de la ville le samedi 11 janvier 2020, à partir de 18h30, à la halle départementale de sport Jean-Louis Papin, avec spectacle de variétés, intervention du maire et apéritif.

Comme de coutume, chaque personne présente permettra d’attribuer un euro symbolique à une oeuvre caritative départementale. Le montant de l’édition 2020 sera entièrement consacrée à l’opération Plus fort la vie, portée par la Bessanaise Sandrine Moustardier, au profit de l’Icm Val d’Aurelle de Montpellier, en faveur de la lutte contre le cancer.