Vous aidez un proche, des solutions existent. Si on en parlait ?

L’Action sociale de la fédération Agirc Arrco expérimente un nouveau dispositif en faveur des proches aidants sur le département de l’Hérault.

Ce programme consiste en un Espace d’accueil, de conseil, d’information et d’orientation destiné aux aidants.

Un professionnel expert assure un suivi et un accompagnement personnalisé des aidants de personnes dépendantes du fait de l’âge, d’un handicap ou d’une maladie et propose des solutions pour leur permettre de préserver un équilibre de vie.

Nous organisons un service itinérant grâce à un véhicule qui se rend dans différentes communes de l’Hérault et plus précisément à Pézenas.

Nous vous accueillons à bord du véhicule de l’Espace aidants sur le Parking Bobby Lapointe, Mairie de Pézenas, Chemin de la Faissine de 13h30 à 17h00 le jeudi 9 janvier 2020.

Pour en savoir plus, contactez-nous : 09 69 39 09 98