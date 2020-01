AGDE BELLE EPOQUE - Cap sur 2020 : Une page se tourne, une autre s’ouvre…

A notre programme : la même énergie qu’en 2019, avec encore plus de passion, de créativité dans le seul but de procurer toujours plus de plaisir à notre public en faisant revivre le passé…

2020 verra l’émergence d’un nouveau spectacle

« Si la Belle Epoque m’était contée… » un projet un peu fou mais qui a maintenant des bases bien solides !

Toute l’équipe d’AGDE BELLE EPOQUE et moi-même vous souhaitons une très belle année 2020 , riche en joies, en surprises et heureux événements

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement la municipalité d’Agde, ses élus , les Comités des fêtes et les associations de commerçants pour la confiance qu’ils nous accordent années après années

