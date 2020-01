VIAS - Jean-Luc Lenoir s'engage avec l'équipe Vias Naturellement d'Olivier Cabassut

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Jean-Luc LENOIR, 70 ans, habite Vias depuis 10 ans.



Après des études supérieures à Nancy, suivies du Service militaire au 1er RPIMa de Bayonne, je suis devenu cadre dans la Grande distribution, puis chef d’entreprise du tertiaire.



Membre depuis 26 ans du 1er Club Service mondial, j’ai pu y exercer des responsabilités au niveau national et réaliser de nombreuses actions humanitaires et sociales dans le respect de l’Ethique.



Notre société évolue dans un monde qui change vite et dans lequel il faut constamment adapter nos actions et nos structures. L’essentiel à ce jour est plutôt ce qu’il reste à faire que ce qui est déjà fait, et s’attacher à trouver des solutions afin d’améliorer la vie au quotidien de nos concitoyens.



Aujourd’hui, je suis retraité et impliqué depuis plus de 30 ans dans la vie des communes par le biais de mandats patronaux. L’addition de ces expériences et des connaissances acquises font que je souhaite me mettre au service de ma communauté viassoise.



Pour réussir ce grand chantier, il faut faire preuve d’écoute, de réflexion et surtout de transparence, car « quand on ne sait RIEN, on imagine TOUT ». Je suis convaincu que cette ÉQUIPE « Vias Naturellement » possède toutes les qualités pour faire « Un pas vers le mieux », dans le respect mutuel, la courtoisie et la convivialité.



« L’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres » D. Diderot