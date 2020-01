AGDE - Le Rotary Club Agde-Cap d’Agde soutient l’action des “Blouses Roses”

Le mardi 10 décembre 2019 , grace à l’initiative de l’association “les Blouses Roses” d’Agde, le Rotary Club Agde-Cap d’Agde a offert à l’EHPAD Laurent Antoine d’Agde un spectacle de “Music Hall” animé par le groupe “Les Miss Rétro” pour le grand bonheur de l’ensemble des résidents de l’établissempent .

La totalité du cout de cette prestation organisée par l’Association “Les Blouses Roses” d’Agde , soit 600€ , a été financé par le Rotary Club Agde-Cap d’Agde grâce à une partie des bénéfices réalisés par la vente de cornets de “Marrons Grillés” durant le Salon Nautique d’automne 2019.

La cérémonie officielle mais non moins très conviviale de remise du chèque s’est déroulée après le spectacle autour d’un pot de l’amitié offert par la direction de l’ EHPAD en présence de tout le personnel de l’établissement, de l’ensemble des résidents, des bénévoles de l’ Association “Les Blouses Roses” et de membres du Rotary Club local avec en tête sa Présidente Nicole POLLET et de Marie-Claude CAPDEVIELLE l’initiatrice de cette action Rotarienne.

LA DEVISE DU ROTARY : SERVIR D’ABORD