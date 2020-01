PEZENAS - Les Voeux de la Mirondela dels Arts 2020

Hier, dimanche 5 janvier, les amis de la Mirondela dels Arts de Pézenas se sont réunis autour de nombreux royaumes et galettes de rois pour fêter l'Épiphanie. Moment de joie et de partage autour de Christian Sempéré, le président du Festival de la Mirondela et de Christine Bertoli sa co-présidente, pour se souhaiter chacun, les voeux pour cette nouvelle année 2020. Cet événement s'est déroulé en la présence d'Alain Vogel-Singer, Maire de Pézenas en Languedoc, ainsi que les élus de la ville et de l'agglo Hérault-Méditerranée : Edith Fabre, Gérard Duffour et Alain Grenier.

Christian Sempéré et Christine Bertoli ont présenté leurs voeux aux mirondéliens et Danièle Sempéré de la commission féminine a ensuite présenté les temps forts de la prochaine journée de la Femme avec un spectacle en représentation au théâtre historique de la ville de Molière, en hommage à l'artiste Frida Kahlo ! À suivre ...