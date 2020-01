PEZENAS - La population en augmentation

L’INSEE actualise chaque année le chiffre de la population officielle. Sur la base du dernier recensement (2017) celui de la Ville de Pézenas est en hausse, il passe de 8532 à 8614 habitants.

Le prochain recensement se déroule à Pézenas du 16 janvier au 15 février 2020. Cette action s’effectue tous les cinq ans. Elle permet de déterminer la population officielle de la France et de chaque commune. De ces chiffres découlent les moyens de fonctionnement de la municipalité (participation de l’État au budget de la commune, nombre d’élus au conseil municipal, mode de scrutin…). Ils permettent aussi à la Ville d’adapter ses décisions, pour la création de logements ou le développement de transports par exemple. Les résultats du recensement sont utiles tant pour les institutions publiques que pour les professionnels et les associations.

La campagne de recensement en janvier 2020 sera assurée par des agents recenseurs recrutés par la Ville. Ils se présenteront chez les Piscénois munis d’une carte officielle les accréditant. Ils fourniront les identifiants nécessaires aux habitants pour se faire recenser en ligne sur le site web (www.le-recensement-et-moi.fr) ou, pour ceux qui le préfèrent, le questionnaire papier à remplir. Le recensement s’effectue selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires dont les agents recenseurs sont tenues au secret professionnel. La Ville invite les Piscénois à leur réserver le meilleur accueil.